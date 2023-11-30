Нижегородская область до конца 2023 года получит 1 млрд рублей на станцию аэрации

Деньги должны были поступить в регион только в 2024 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Нижегородской области до конца 2023 года выделят 1 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию станции аэрации, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"1,03 млрд рублей планируется направить Нижегородской области из бюджета России на опережающее финансирование реконструкции Нижегородской станции аэрации. Предложение о выделении средств поддержала комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде под председательством Андрея Макарова", - говорится в сообщении.

Макаров отметил, что область активно работает над сокращением доли загрязненных сточных вод по проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Поэтому региону решили выделить планируемые на 2024 год средства уже сейчас.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что замена и реконструкция оборудования, которые предусматривает проект модернизации станции, позволят улучшить качество очистки сточных вод и довести их до современных нормативов. Всего предстоит реконструировать более 100 объектов, их поэтапно выводят из эксплуатации, не останавливая работу станции. "Опережающее финансирование позволит нам профинансировать закупку материалов и необходимого оборудования, которое требует длительного и специального заказа. Так как станция аэрации является действующим объектом, важно в ходе реконструкции сохранить надежность ее работы по обслуживанию жителей и промышленных предприятий. Все работы ведутся поэтапно", - приводятся в сообщении слова Глеба Никитина.

Нижегородская станция аэрации, введенная в эксплуатацию в 1975 году, - это один из самых крупных объектов водоочистки на Волге, который обслуживает не только Нижний Новгород, но и расположенный рядом Бор, ее производительность - более 750 тыс. куб. м в сутки.

Контракт на выполнение работ по реконструкции Нижегородской станции аэрации был заключен с ФАУ "Роскапстрой" в сентябре 2022 года. Будет создана современная бактериологическая лаборатория, специалисты обновят первичные отстойники, песколовки, установки для биологической очистки воды и обработки осадка.