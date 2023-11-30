Мишустин включил в состав ГКРЧ замглавы Минцифры Угнивенко и главу Росавиации Ядрова

Премьер-министр также исключил из состава комиссии бывшего замминистра цифрового развития Дмитрия Кима, который покинул министерство в октябре и экс-главу Росавиации Александра Нерадько

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил в состав государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) замминистра цифрового развития РФ Дмитрия Угнивенко и руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом председатель правительства исключил из состава комиссии бывшего замминистра цифрового развития Дмитрия Кима, который покинул министерство в октябре и экс-главу Росавиации Александра Нерадько.

ГКРЧ осуществляет деятельность при Минцифры РФ. Имеет полномочия в области регулирования радиочастотного спектра и отвечает за формирование государственной политики в области его распределения и использования.