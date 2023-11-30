В Госдуме поддержали предложения о докапитализации "Почты России", в том числе из ФНБ

Глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что причинами сложной экономической ситуации предприятия являются "ошибки прежнего руководства, ограничения, связанные с ковидом, а также антироссийские санкции, негативно повлиявшие на трансграничные почтовые перевозки и возможности заимствований на финансовом рынке"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Почта России" нуждается в усилении госрегулирования ради сохранения и развития компании, предложения о ее докапитализации, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния, заслуживают поддержки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в ходе совещания о повышении эффективности использования имущественного комплекса почтового оператора.

По мнению Гаврилова, причинами сложной экономической ситуации предприятия, в частности большой кредиторской задолженности и затрат по обслуживанию долга, являются "ошибки прежнего руководства, ограничения, связанные с ковидом, а также антироссийские санкции, негативно повлиявшие на трансграничные почтовые перевозки и возможности заимствований на финансовом рынке".

"В целях сохранения и развития "Почты России" как стратегически значимого государственного института, исполняющего социальные функции, обеспечивающего доступность почтовых услуг для населения, <...> имеется настоятельная необходимость в усилении государственного регулирования", - уверен депутат.

Гаврилов обозначил несколько предложений по выводу "Почты России" из кризисного состояния. Он отметил необходимость сохранения отделений почтовой связи как в городах, так и в сельской местности, а также исключения "скрытой" приватизации производственного имущества "Почты России" при позитивном отношении к возможности продажи непрофильных активов. По его мнению, не менее важны меры по компенсации убытков и осуществлению адекватной индексации тарифов, в том числе за счет рыночных игроков - маркетплейсов, которые ведут недобросовестную деятельность.

"Заслуживают также поддержки высказанные в ходе обсуждения предложения о докапитализации "Почты России", в том числе путем использования средств Фонда национального благосостояния для обслуживания накопленной кредиторской задолженности предприятия, установлении адекватного регулирования рыночных игроков, в том числе маркетплейсов, выравнивании тарифов, а также обеспечении гарантий доступности услуг доставки на всей территории субъекта РФ, где работают такие участники рынка. Кроме того, приоритетной задачей должно оставаться изыскание способов, которые обеспечат дальнейшее повышение заработной платы сотрудникам "Почты России" в целях ее доведения до средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации", - отметил Гаврилов.

Он также подчеркнул, что вопросы, связанные с деятельностью "Почты России", "требуют обсуждения, в том числе на уровне руководства страны, потому что компания является стратегическим предприятием, обеспечивающим важнейшие социальные функции".