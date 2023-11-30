Украина в ноябре привлекла $2 млрд западных кредитов

Как сообщил украинский Минфин, эти средства направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины привлекло в ноябре 2023 года $2 млрд внешних кредитов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В ноябре 2023 года Минфин привлек $2 млрд льготного финансирования от международных партнеров. Средства предоставляются на льготных условиях и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2023 года Украина получила $1,6 млрд от ЕС, $400 млн - гарантии Великобритании через механизм Всемирного банка (ВБ), еще $5 млн поступили от ВБ.

Как поясняет Минфин, средства от ЕС - это 10-й транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе достигает €18 млрд, из которых Украина уже получила €16,5 млрд. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Гарантия Великобритании - часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка по "поддержке государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения - 19 лет с пятилетним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в 2023 году достигает $1 млрд.

Финансирование от Всемирного банка является займом Международного банка реконструкции и развития по проекту ВБ "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). В рамках него в 2023 году уже привлечено около $50 млн.

Рост госдолга и дефицит бюджета

Всего, по данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $37,4 млрд внешнего финансирования на насущные нужды госбюджета.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен дефицит $38 млрд и увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП. По данным Минфина на конец октября, госдолг Украины достиг $136,35 млрд. 9 ноября Верховная рада приняла бюджет на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд и госдолгом свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП. Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд.