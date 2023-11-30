В Омской области в 2024 году расширят особую экономическую зону "Авангард"

В регионе для резидентов ОЭЗ также приняли законы о снижении ставок по налогу на прибыль и транспортному налогу

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Крупные инвесторы проявляют большой интерес к особой экономической зоне "Авангард" в Омске, поэтому властям необходимо проработать решение по ее расширению в следующем году. Такое поручение дал правительству региона губернатор Виталий Хоценко в своем бюджетном послании к заксобранию.

"Нам требуется больше территории и резидентов. Видим сегодня потребность от инвесторов, последнее время много встречаемся с самими крупными компаниями не только нашей страны, но и наших дружественных государств, например, Республики Беларусь. Поэтому нужно расширять территорию особой экономической зоны. Ставлю задачу инвестиционному блоку выйти на решение по расширению особой экономической зоны в следующем году. При этом ее территория должна быть приближена к аэропорту "Омск-Федоровка", чтобы в перспективе сформировать сильный логистический хаб", - сказал Хоценко.

Губернатор подчеркнул, что возле аэропорта, который планируется построить к 2028 году, в перспективе может появиться портовая ОЭЗ. "Там рядом Иртыш, на котором в районе Черлака есть пункт пропуска в Казахстан, рядом проходят железная и автомобильная дороги и оттуда же начинается [запланированный] Северный обход Омска. Это очень хороший логистический узел, и сегодня крупные компании уже проявляют интерес к этому проекту", - сказал Хоценко.

В Омской области для резидентов ОЭЗ приняли законы о снижении ставок по налогу на прибыль и транспортному налогу. По оценке омского правительства, уже к 2030 году якорные резиденты "Авангарда" будут отчислять в бюджеты всех уровней более 10 млрд рублей. По словам Хоценко, строительство первого объекта в ОЭЗ - завода по выпуску металлоконструкций - должно завершиться в 2024 году. Следующим этапом станет начало возведения крупного производства графитированных электродов. В настоящий момент резидентами зоны являются шесть компаний.