Минобрнауки и РЭЦ договорились о подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности

Как отметила гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, в настоящее время на фоне уязвимости технологических решений западных компаний у крупных организаций возрастает интерес к российским разработкам

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве на III Конгрессе молодых ученых. Оно позволит разработать систему подготовки квалифицированных специалистов для внешнеэкономической деятельности.

"Примерно 40% наших компаний нуждаются в новых сотрудниках, и те соглашения, которые подписаны в рамках Конгресса молодых ученых, позволяют надеяться, что именно из состава молодых ученых, которые работают вместе с квалифицированными заказчиками, мы вместе будем создавать условия для достижения технологического суверенитета РФ", - сказал на церемонии подписания соглашения вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как отметила Никишина, в настоящее время на фоне уязвимости технологических решений западных компаний у крупных организаций возрастает интерес к российским разработкам.

"Каждая российская разработка имеет большой экспортный потенциал, и грамотная капитализация этих знаний, их презентация, снятие всех барьеров, которые существуют на пути внешнеэкономической деятельности этих разработок, - это та задача, которую необходимо сформировать в виде конкретных скилов. <…> На рынках [дружественных стран] очень востребована наша продукция - и цифровые решения, и промышленный IT, и [решения в области] кибербезопасности, фармацевтики, поэтому [необходимо] грамотно выстроить отношения с нашими дружественными странами. Международная кооперация - это шанс для российских разработок не только быть реализованными на российском рынке, но и войти в технологические цепочки с дружественными странами", - отметила Никишина.

В свою очередь, Фальков уточнил ТАСС, что реализация соглашения позволит определить, в какие программы обучения какие модули будут включены.

АО "Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

О конгрессе

Конгресс работает в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупную площадку для диалога науки, власти и реального сектора экономики.

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.