Ростовские депутаты расширят меры для привлечения бизнеса к сохранению исторических зданий

В число поступивших предложений вошла инициатива о создании информационной базы объектов культурного наследия, с помощью которой инвесторы смогут изучить имеющиеся в наличии объекты культурного наследия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области разработают комплекс мер для привлечения инвесторов к сохранению объектов культурного наследия. Несколько предложений были получены по итогам круглого стола "Бизнес и культурное наследие: как дать вторую жизнь историческим зданиям", который прошел в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время в регионе создали условия для привлечения инвесторов к сохранению архитектурного наследия, в частности существуют такие механизмы как льготная аренда, льготная приватизация. Однако, по словам заместителя председателя Заксобрания Ростовской области - председателя комитета по образованию Светланы Мананкиной, бизнес недостаточно заинтересован в сохранении объектов культурного наследия.

"Мы обсуждаем те решения, которые позволят активнее привлечь бизнес к сохранению памятников архитектуры. <...> К сожалению, те механизмы, которые заложены в законодательстве в отношении памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, <...> в регионе работают не в должной мере. Возможно, нет организационной структуры, которая бы сопровождала инвестора на каждом непростом этапе сохранения объекта культурного наследия. Может быть, сама цена вхождения в этот бизнес слишком высока", - отметила Мананкина.

В число предложений, поступивших от архитекторов, общественников и бизнеса, принявших участие в обсуждении механизмов привлечения инвесторов к сохранению архитектурных памятников, вошла инициатива о создании информационной базы объектов культурного наследия, с помощью которой инвесторы могут досконально изучить имеющиеся в наличии объекты культурного наследия, просчитать риски и выгоды, которые несет с собой его восстановление и обслуживание.

По словам председателя комитета регионального парламента по экономической политике Игоря Буракова, перед властями региона стоит очень важная цель - сохранить исторические здания. В Ростовской области насчитывается более 1,6 тыс. объектов культурного наследия, в Ростове-на-Дону - более 500, и они зачастую нуждаются в реставрации, для проведения которой нужны серьезные средства. "Мы понимаем, что силами бюджета это сделать невозможно, надо привлекать частные инвестиции и для этого создавать по-настоящему привлекательные условия", - добавил он.