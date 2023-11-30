Россия и Лаос договорились принять меры по увеличению торговли

Стороны отметили, что взаимная торговля несколько сократилась в 2022 году из-за последствий пандемии COVID-19

ХАНОЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Россия и Лаос на прошедшем в столице Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Вьентьяне 17-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) договорились принять меры по увеличению взаимной торговли и расширению взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Об этом сообщил ТАСС по телефону из Вьентьяна торговый представитель РФ во Вьетнаме, аккредитованный в ЛНДР, Вячеслав Харинов.

"Во Вьентьяне прошли экспертные консультации, пленарное заседание МПК и встречи представителей деловых кругов двух стран", - рассказал торгпред. По его словам, стороны констатировали, что взаимная торговля несколько сократилась в прошлом году из-за последствий пандемии COVID-19. "Было отмечено, что необходимо принять меры для восстановления товарооборота и его увеличения. В частности, для решения таких задач группа FESCO на заседании МПК подтвердила свою готовность организовать транспортный маршрут из Лаоса до порта Владивостока", - отметил торговый представитель. Также лаосская сторона выразила заинтересованность в наращивании турпотока в ЛНДР с российского Дальнего Востока.

Харинов сообщил, что в торгово-промышленной палате ЛНДР прошла встреча между представителями российского и лаосского бизнеса, кроме того состоялись консультации в министерстве транспорта, на которых были намечены пути дальнейшего продвижения сотрудничества. "Лаосские представители подтвердили заинтересованность в закупке техники ГАЗ для развития автобусной транспортной сети за счет тех моделей, которые производятся в России и во Вьетнаме", - сказал торгпред. "Совместное сборочное производство ГАЗ из Дананга уже начало экспортировать свою продукцию в Лаос. Проект был запущен в октябре, и сейчас была подтверждена готовность развивать эту тему дальше, потому что техника ГАЗ полностью устраивает лаосскую сторону и по качеству, и по цене", - констатировал он.

На заседании МПК стороны также договорились о расширении культурного сотрудничества и наращивания взаимодействия в сфере образования и подготовки кадров за счет образовательных квот, предоставляемых правительством РФ для Лаоса. С целью дальнейшей активизации культурно-деловых связей российские участники МПК пригласили лаосских коллег принять в 2024 году участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и посетить выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.