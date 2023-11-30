В ООН спрогнозировали восстановление доходов от туризма в мире до допандемийного уровня

По данным всемирной организации, они могут достичь $1,4 млрд

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Доходы от иностранного туризма в мире по итогам 2023 года, как ожидается, почти восстановятся до показателя, предшествовавшего пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

По ее информации, "доходы от международного туризма могут достичь $1,4 млрд в 2023 году, что составит около 93% от $1,5 млрд, полученных [туристическими] направлениями в 2019 году". По данным ЮНВТО, с января по сентябрь число иностранных туристов, путешествующих в другие страны, на 87% восстановилось до показателя, предшествующего пандемии.

В организации уточнили, что пока лучшие результаты зафиксированы на Среднем Востоке, учитывая, что регион посетили на 20% туристов больше, чем в 2019 году. Европу посетили 550 млн иностранцев с января по сентябрь 2023 года. "Эта цифра соответствует 94% от допандемийного уровня", - добавили в ЮНВТО.

В организации выразили надежду на то, что мировой туризм полностью восстановится до показателей, предшествующих пандемии, в 2024 году.