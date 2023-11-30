Ведущие ретейлеры перед Новым годом не планируют поднимать цены на красную рыбу и икру

Как сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, они намерены поддержать покупателей увеличением количества промо-предложений на эти категории товаров

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров), в преддверии новогодних праздников не планируют по своей инициативе поднимать цены на красную рыбу и икру, сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

"В ожидании повышенного предновогоднего спроса члены АКОРТ, как и в прошлом году, не планируют по собственной инициативе поднимать цены на красную рыбу и икру. Более того, помимо традиционно минимальных наценок в этот период, ретейлеры поддержат покупателей увеличением количества промо-предложений на эти популярные категории", - сказал Караваев.

Он отметил, что на протяжении 2023 года ценовая ситуация с красной икрой была стабильна. Розничные цены на некоторые ее виды, как отмечают сети, даже снизились. "Так, например, стоимость икры горбуши в ноябре этого года примерно на 15-30% ниже по сравнению с ноябрем прошлого года", - отметил председатель президиума ассоциации.

В свою очередь стоимость красной рыбы на протяжении года менялась незначительно. Показатели продаж у разных видов отличались. "В 2023 году выросли продажи охлажденной форели. Еще больше - свежемороженой горбуши: в отдельных сетях рост был 10-кратным по сравнению с январем - ноябрем 2022 года", - привел пример Караваев.

По его словам, стабильно растет и спрос на красную икру. Так, за период с января по ноябрь 2023 года в торговых сетях, которые состоят в АКОРТ, красной икры было продано на 10-15% больше, чем за аналогичный период 2022 года.