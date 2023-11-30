Председатель COP28 рассчитывает на сотрудничество делегатов и нефтегазовых компаний

Султан бен Ахмед аль-Джабер попросил делегатов "проявлять гибкость, находить точки соприкосновения, предлагать решения и достигать консенсуса"

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер, назначенный председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), призвал делегатов и нефтегазовые компании к сотрудничеству на глобальном саммите.

"Пусть история отразит тот факт, что именно это председательство сделало смелый выбор в пользу активного взаимодействия с нефтегазовыми компаниями. У нас было много трудных дискуссий, и позвольте мне сказать вам, что это было нелегко", - заявил аль-Джабер, выступая на открытии саммита.

Председатель COP28 попросил делегатов "проявлять гибкость, находить точки соприкосновения, предлагать решения и достигать консенсуса". "Вместе мы можем сделать нечто беспрецедентное, поскольку у нас нет другого выбора, кроме как пойти очень нетрадиционным путем. Я прошу вас всех работать вместе", - подчеркнул он.

Аль-Джабер также напомнил, что многие национальные нефтегазовые компании взяли на себя обязательства достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. "Я благодарен им за то, что они присоединились к этой революционной инициативе", - сказал председатель, выразив надежду на то, что другие отрасли с высоким уровнем выбросов последуют этому примеру.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции примут участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.