В Дании выводят из оборота купюры номиналом в 1 тыс. крон

После 31 мая 2025 года они будут недействительны

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Купюры номиналом в 1 тыс. крон ($146,28) постепенно будут выведены из обращения. После 31 мая 2025 года они будут недействительны, сообщается в пресс-релизе Центрального банка Дании.

Купюры в 1 тыс. крон появились в датском королевстве в 1975 году, и сейчас жителям страны предложено либо потратить, либо обменять те, что имеются у них на руках. "Для розничной торговли и банков старые купюры трудны в обращении, поскольку не соответствуют современным стандартам. Поэтому мы решили, что целесообразно изъять их из обращения", - пояснил директор Центробанка Кристиан Кеттель Томсен.

Помимо чисто технической стороны, это также имеет значение для борьбы с экономическими преступлениями: принесших большое количество этих купюр на обмен могут попросить объяснить происхождение такого количества наличных средств.

В 2028-2029 годах планируется выпуск новых купюр. Кроме 1 тыс. крон, недействительными с 31 мая 2025 года станут другие купюры, поступившие в обращение до 2009 года. Допустимая верхняя граница при оплате наличными будет снижена с 20 тыс. крон ($2,9 тыс.) до 15 тыс. ($2,2 тыс.).

Согласно имеющимся данным, в розничной торговле на наличные платежи приходится около 10% общего объема, 90% производятся купюрами номиналом меньше 500 крон. Ожидается, что регламентирующий все эти нововведения закон вступит в силу 1 марта 2024 года.