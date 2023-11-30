В Петербурге отклонили более 80% заявок на перевод промзон под застройку

По новому генплану площадь новых производственных зон увеличится более чем на 630 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Более 80% заявок на перевод земельных участков в промышленных зонах под жилую застройку, поданных в проект генплана Петербурга, были отклонены. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев.

Как сообщал ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, новый генплан остановит сокращение промышленных территорий в черте города, что позволит более эффективно развивать экономику в условиях санкций.

"Генеральный план проходит сейчас финальные стадии утверждения. Впервые было отклонено порядка 80% заявок на перевод промышленной земли в другие категории и были удовлетворены заявки на перевод в промышленную землю", - сказал он.

По новому генплану площадь новых производственных зон увеличится более чем на 630 га, в совокупности промышленные земли в городе составят порядка 14 тыс. га.

В новом проекте в составе промышленных зон предусмотрено размещение научных, научно-производственных объектов, технопарков, а также учреждений средне-профессионального образования. Кроме того, промышленные предприятия смогут располагаться и в зоне инженерной инфраструктуры.

Действующий на данный момент генеральный план Санкт-Петербурга был подготовлен и утвержден в 2005 году, работа над новой редакцией началась в 2016 году. Утвержденный правительством города проект нового генерального плана будет направлен в законодательное собрание, он должен быть утвержден до конца 2023 года.