Регионы Сибири в пять раз увеличили экспорт зерна в Китай

Ведущим экспортером стала Новосибирская область, которая поставила 235 тыс. тонн

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Экспорт зерна в Китай из регионов Сибирского федерального округа (СФО) с начала июля по ноябрь 2023 года вырос в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 744 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

"Экспорт в Китай из СФО составляет на текущий момент 744 тыс. тонн. Это пшеница, пшеничная мука, лущеные семена подсолнечника, лузга гречихи, рапсовый шрот, овсяные хлопья и крупа, подсолнечный жмых, гречневая и ячменная крупа и прочие номенклатурные единицы. И по отношению к прошлому периоду их экспорт в КНР вырос в пять раз", - сообщили в пресс-службе.

По данным центра, ведущим экспортером стала Новосибирская область, которая поставила 235 тыс. тонн. Наибольшие отгрузки составили ячмень (82,3 тыс. тонн), горох (56,5 тыс. тонн) и пшеница (30,2 тыс. тонн). Причем Китай в этом году интересуется именно новосибирской пшеницей, ее отгрузки из других регионов намного ниже.

Лидером по номенклатурным единицам, направившимся в Китай, среди сибирских регионов на данный момент является Алтайский край. Лидирующими позициями региона являются горох (73,6 тыс. тонн), семена рапса (41,3 тыс. тонн) и гречиха (19,5 тыс. тонн). При этом подсолнечный жмых, ржаные и гречневые хлопья, гречневую и ячменную крупу, обрушенное зерно овса и другую продукцию из Сибири в Китай поставляли только алтайские аграрии.

Иркутские поставки в Китай составили 61 тыс. тонн. Основным товаром стали семена рапса, как и в Красноярском крае. Омская область поставила 98 тыс. тонн зерна и его продуктов переработки, нарастив экспорт в Китай в четыре раза. Что же касается Томской области и Республики Хакасия, то здесь продажи зерна в Китай составили лишь по 4 тыс. тонн, но в обоих регионах это в два раза больше, чем поставлялось год назад.