Кабмин одобрил проект по упрощению процедуры регистрации контрольно-кассовой техники

По данным Минфина, от обязанности применять ККТ освобождаются индивидуальные предприниматели при оказании услуг населению в сфере образования и физической культуры и спорта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий упрощение процедуры регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), сообщается на сайте Минфина РФ.

"Законопроектом, одобренным сегодня на заседании правительства РФ, предоставляются два новых способа подачи заявлений на регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета контрольно-кассовой техники: в личном кабинете на портале Госуслуг и через изготовителя ККТ. Также в два раза сокращаются сроки оказания ФНС России государственных услуг по процедурам регистрации - с десяти до пяти рабочих дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, для обеспечения полного соответствия фискальных накопителей требованиям законодательства о ККТ, проект документа обязывает изготовителей ККТ проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в экспертной организации и устанавливает требования к таким организациям, отмечается в сообщении.

"От обязанности применять ККТ освобождаются индивидуальные предприниматели при оказании услуг населению в сфере образования и физической культуры и спорта. На сегодняшний день предусмотрено освобождение только для образовательных организаций и физкультурно-спортивных организаций", - добавили в Минфине.