В ДНР освободят от транспортного налога льготников, военнослужащих и их семьи

Законопроекты "О налоге на имущество организаций" и "О транспортном налоге" призваны усовершенствовать налоговую систему региона

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому освобождаются от уплаты транспортного налога граждане льготных категорий, военнослужащие и члены их семей. Об этом сообщил председатель регионального правительства Евгений Солнцев.

"Вносим в Народный совет законопроекты "О налоге на имущество организаций" и "О транспортном налоге". Такое решение приняли сегодня на очередном заседании правительства.<…> Законопроект "О транспортном налоге" содержит норму, согласно которой от его уплаты полностью освобождаются люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, военнослужащие и добровольцы, их супруги, родители и несовершеннолетние дети, если в их собственности есть машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно", - написал в Telegram-канале Солнцев.

Оба законопроекта призваны усовершенствовать налоговую систему региона.