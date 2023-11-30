Более 30 новых отелей и гостиниц открыли на Кубани в 2023 году

В регионе реализуются порядка 45 инвестпроектов туристической отрасли на общую сумму 500 млрд рублей

КРАСНОДАР, 30 ноября./ТАСС/. Более 30 новых отелей и гостиниц открыли на курортах Краснодарского края в 2023 году. Открытие новых объектов размещения создаст дополнительные рабочие места, в ближайшее время в отелях и гостиницах понадобится около 20 тыс. сотрудников, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В 2023 году в Краснодарском крае открыли более 30 средств размещения. В ближайшие годы для работы в новых гостиницах и отелях потребуются около 20 тыс. специалистов сервиса, профессиональных горничных, администраторов, аниматоров, поваров, официантов", - говорится в сообщении.

Кубань привлекает не только большое количество туристов, но и инвесторов. В регионе реализуются порядка 45 инвестпроектов туристической отрасли на общую сумму 500 млрд рублей. Идет строительство туристических гостиничных комплексов в основном категории 4 и 5 звезд. Уточняется, что реализация туристических проектов даст комплексное развитие территорий и увеличение номерного фонда на 33 тыс. номеров.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. На начало курортного сезона 2023 года туристам были доступны 566 пляжей, общая протяженность благоустроенной береговой полосы составила 115 км. В регионе работало 10,7 тыс. объектов размещения вместимостью 625 тыс. мест, в том числе 285 гостиниц и отелей уровня 4-5 звезд. Кубанские власти фиксировали, что спрос на отели уровня 4-5 звезд значительно превысил предложение. В 2022 году курорты края приняли 17,4 млн туристов, по итогам года прогнозируемый турпоток достигнет 18,5 млн отдыхающих.