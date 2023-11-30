Кабмин утвердил правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб

Эксперимент начнется с 1 апреля

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб начнется с 1 апреля 2024 года. Постановление, утверждающее правила такой маркировки, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

На первом этапе - с 1 апреля - производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. На втором этапе - с 1 мая - производители должны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб в настоящее время апробируется в ходе эксперимента, который начался 15 апреля 2023 года и продлится до 31 марта 2024 года.

Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Он также дает возможность проследить весь путь товара - от производителя или импортера до конечного потребителя.

Работа идет в рамках реализации стратегии по незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года.