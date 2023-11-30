Минпромторг сообщил, что продажи новых авто за 11 месяцев 2023 года могут вырасти на 58%

Заместитель директора департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Алексей Цылев напомнил, что по итогам 10 месяцев года объемы производства автомобилей в стране составили свыше 567 тыс. штук

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в России по итогам 11 месяцев 2023 года могут вырасти на более чем 58% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом в ходе заседания экспертного совета по технологическому суверенитету в автомобилестроении комитета Госдумы по промышленности и торговле заявил заместитель директора департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Алексей Цылев.

"Одиннадцатый месяц у нас не закончился, но осмелюсь и скажу, что по итогам 11 месяцев рынок новых автомобилей вырастет более чем на 58% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он.

Цылев также напомнил, что по итогам 10 месяцев 2023 года объемы производства автомобилей в России составили более 567 тыс. штук.

Что касается поддержки автопрома, представитель Минпромторга отметил, что в 2024 году на программу льготного автокредитования планируется выделить 17,3 млрд рублей, а на программу льготного лизинга - порядка 9 млрд рублей.