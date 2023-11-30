Генконсул Кореи в Петербурге сообщил о желании южнокорейского бизнеса вернуться в РФ

Бюн Чоль Хван также поблагодарил калининградские власти за внимание, которое они оказывают его соотечественникам

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Поставщики из Южной Кореи заинтересованы в возвращении к сотрудничеству с Калининградской областью. Об этом сообщил на встрече с заместителем председателя правительства Калининградской области Ильей Бариновым в Калининграде генкосул Республики Корея в Санкт-Петербурге Бюн Чоль Хван.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки генконсула в регион, где он встретился с проживающими там корейцами.

"С октября прошлого года "Автотор" полностью приостановил производство корейских автомобилей (по инициативе корейской стороны - прим. ТАСС). Нам очень жаль, но, тем не менее, наши корейские поставщики ищут другие способы работать и сотрудничать с Калининградской областью. Мы бы хотели вернуться как можно скорее", - сказал Бюн Чоль Хван, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Он также поблагодарил калининградские власти за внимание, которое они оказывают его соотечественникам.

Баринов в свою очередь отметил, что стороны сохраняют взаимодействие в гуманитарном направлении, в частности сотрудничество с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта. "Мы открыты к сотрудничеству и рассчитываем на восстановление совместной работы", - цитирует его пресс-служба.

"Автотор" - автомобилестроительное предприятие в России. Компания основана в 1994 году, производство ведется с 1997 года. Завод занимался сборкой автомобилей южнокорейских марок Kia, Hyundai и германского BMW, однако сотрудничество с этими компаниями прекратилось. В настоящее время компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM. В 2024 году "Автотор" планирует выпуск собственного электромобиля.