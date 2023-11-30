В Петербурге дизайнерам частично компенсируют расходы на пошив одежды с 2024 года

Также им будут оказывать содействие для выхода на межрегиональное сотрудничество и экспорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Новую меру поддержки запустят в Петербурге в рамках проекта "Петербургский дизайн", со следующего года правительство планирует частично компенсировать затраты на пошив одежды с помощью сертификатов. Об этом сообщил директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерий Береснев.

"На сегодняшний момент в проекте городского бюджета заложено 20 млн рублей. Подача заявки на компенсацию будет осуществляться через портал городского акселератора, сейчас мы говорим о сумме порядка 300-350 тысяч рублей, которые пойдут одному дизайнеру на предварительную оплату отшива. Заинтересованность есть. Мы сейчас уже прокачиваем спрос. Находим те самые пары "заказчик и возможный исполнитель" в виде производственного предприятия Санкт-Петербурга. Поэтому это будет предоплатой. Это будут трехсторонние договоры между производством, дизайнером и, условно говоря, нами", - сказал он.

По словам Береснева, дизайнерам также будут оказывать содействие для выхода на межрегиональное сотрудничество и экспорт.

Он также отметил, что проект дает дизайнерам возможность открыть собственные торговые точки, войти в мультибрендовые магазины на льготных условиях и принять участие в различных бизнес-интенсивах. Сегодня в проект уже вовлечены порядка 300 дизайнеров - как в статусе малых компаний, так и самозанятых. В 2023 году впервые была реализована специальная программа кредитования для участников проекта "Петербургский дизайн", где под 1% можно было получить до 5 млн рублей без залога. Займ под 1% на открытие магазина в 2023 году выдан на общую сумму 7,5 млн рублей.

Магазин бренда "Петербургский дизайн" © Елена Новицкая/ ТАСС

О проекте "Петербургский дизайн"

Проект "Петербургский дизайн" стартовал в 2022 году. На данный момент к нему присоединились более 100 дизайнеров. 22 августа под единым брендом "Петербургский дизайн" открылись отделы в ТРЦ "Галерея", ТРК "Лето" и ТРЦ "Охта Молл". В магазинах представили одежду 80 дизайнеров города, на данный момент их уже более 100. Проект реализуется путем предоставления меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Петербурга через субсидирование организации инфраструктуры поддержки - НО "Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге". В дальнейшем проект планируется масштабировать на другие города России и в дружественные страны.