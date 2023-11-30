ПривЖД перевезет около 19 млн тонн нефтепродуктов с Астраханского ГПЗ до 2027 года

Приволжская магистраль, со своей стороны, будет принимать меры по обеспечению ритмичного вывоза заводской продукции железнодорожным транспортом

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") и ООО "Газпромтранс" подписали соглашение о сотрудничестве до 2027 года, в рамках которого со станции Приволжской железной дороги (ПривЖД - филиал ОАО "РЖД") отправят около 19 млн тонн продукции Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в виде нефтепродуктов и химикатов. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ПривЖД.

"30 ноября в офисе Астраханского территориального управления Приволжской железной дороги состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и ООО "Газпромтранс" на 2024-2026 годы. В документе указан ориентировочный объем отправки продукции Астраханского газоперерабатывающего завода (нефтепродуктов и химикатов) со станции Аксарайская-2 Приволжской железной дороги на 2024-2026 годы. В соответствии с достигнутой договоренностью он составит до 6,3 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Приволжская магистраль, со своей стороны, будет принимать меры по обеспечению ритмичного вывоза заводской продукции железнодорожным транспортом, в том числе в период пиковых нагрузок предприятия.

"Подписанное соглашение открывает новые горизонты развития как для железнодорожного транспорта, так и для ООО "Газпромтранс". Это позволит получить мощный синергетический эффект для развития промышленного предприятия, нашей дороги и всей Астраханской области", - приводятся в сообщении слова начальника ПривЖД Сергея Альмеева.

Астраханский газоперерабатывающий завод - это крупнейший производитель газовой серы в России. Добыча газа и конденсата на левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%). Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд кубометров.

Приволжская железная дорога расположена на юго-востоке Европейской части России в районе Нижней Волги и среднего течения Дона на территории Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Дорога связывает промышленные города в низовьях Волги, является важным транспортным звеном между субъектами РФ и другими странами. На территории грузового терминала "Кутум" ПривЖД, позиционирующегося как "сухой порт", активно перерабатываются экспортно-импортные транзитные грузы из Казахстана, Туркмении и Ирана, отправляемые по МТК Север - Юг.