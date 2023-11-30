"Северсталь" ожидает по итогам года роста потребления металла в России на 6%

Оно может составить 45,6 млн тонн

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Емкость рынка металлопроката в России по итогам 2023 года вырастет на 6% по сравнению с 2022 годом, до 45,6 млн тонн, следует из презентации компании, показанной в ходе прямого эфира вебинара SberCIB.

Наибольший рост, по оценке компании, по итогам 2023 года будет отмечен в секторе машиностроения - на 13% в годовом выражении, до 4,7 млн тонн. "Северсталь" ожидает, что в 2024 году металлопотребление в этом секторе также продолжит расти.

В материалах компании говорится, что на рост потребление металла повлияли высокий спрос на грузовую, коммерческую и спецтехнику, увеличение производства на "Автовазе" и так далее.

В строительном секторе по итогам года компания ожидает, что спрос на металлопрокат вырастет на 7%, до 35,6 млн тонн. В наибольшей степени, по оценке компании, на рост потребления металла повлияло восстановление деловой активности за счет роста расходов бюджета и инвестиций, прежде всего, в инфраструктурном строительстве.

В энергетическом секторе, по оценке "Северстали", металлопотребление по итогам 2023 года снизится на 8%, до 5,2 млн тонн против 5,7 млн тонн по итогам 2022 года. При этом в 2024 году компания прогнозирует восстановление роста спроса на металлопрокат в этом секторе за счет продолжения реализации и старта новых крупных проектов в этой сфере.