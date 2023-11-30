Запуск таможенного терминала в ОЭЗ "Центр" под Воронежем отложили на середину декабря

Руководство региона рассчитывает на быстрое разрешение процедурных вопросов

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области отложили до середины декабря открытие таможенного терминала в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр", которое планировалось на 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания наблюдательного совета ОЭЗ во главе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

"Запущена процедура приемки объекта в эксплуатацию, но на это понадобится некоторое время. Руководство региона рассчитывает на быстрое разрешение процедурных вопросов, чтобы открыть таможенный терминал в середине декабря", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор сообщал, что ожидает начала работы таможенного терминала с инвестициями более 366 млн рублей с 1 декабря.

Как уточняется в сообщении пресс-службы правительства региона, строительство таможенного терминала завершено, закуплено необходимое дополнительное оборудование, ведется монтаж.

В 2019 году в Воронежской области создали ОЭЗ "Центр" общей площадью 220 га, для размещения резидентов выделено свыше 169 га. Площадь ОЭЗ рассчитана на 20 предприятий, объем заявленных резидентами инвестиций составляет 33,6 млрд рублей, планируется создание более 3 тыс. рабочих мест. В настоящее время в ОЭЗ размещены 12 резидентов, два из них запущены: ООО "ИК Масловский" с выпуском стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, а также ООО "НПО "Перфоград" с перфорированными металлическими листами, секциями ограждений, металлическими сетками и продукцией листообработки. Еще 10 компаний находятся на различных этапах создания своих производств.