США намерены оказать активную поддержку энергосистеме Украины зимой

Соединенные Штаты планируют осуществлять поставки оборудования на Украину

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти США намерены оказывать активную поддержку Украине для обеспечения работы ее энергосистемы предстоящей зимой, в том числе осуществлять поставки оборудования. Об этом заявил на брифинге для журналистов первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

Как он отметил, "прошлая зима была сложной" для Украины. "Этой зимой всем нам нужно удвоить внимание <...>, мы со стороны Министерства энергетики США, безусловно, пытаемся сделать все возможное", - сказал он.

"И, опять же, мы пытаемся сделать все возможное со стороны наших национальных лабораторий. В прошлом году мы взаимодействовали с частными производителями в США с целью поставок электрооборудования в кратчайшие сроки, когда оно требовалось в первые дни обстрелов энергосети. В этом году мы снова сделаем все возможное", - добавил Турк.

Как заявил ранее председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, для ее балансировки приходится импортировать электроэнергию. Во вторник компания сообщала, что более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остаются без энергоснабжения. В понедельник министр внутренних дел Украины Игорь Клименко информировал, что из-за непогоды свет отсутствовал в 2 019 населенных пунктах в 16 регионах страны.

В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.