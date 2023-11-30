"Северсталь" в 2024 году планирует нарастить экспорт в СНГ

Начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов не уточнил конкретные цифры по росту объемов продаж

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Северсталь" планирует в 2024 году увеличить долю продаж в СНГ. Об этом рассказал начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов в ходе вебинара SberCIB.

"Нет, такие планы есть. Весь экспорт, который сейчас идет, он идет в страны СНГ. При этом мы регистрируем очень хороший спрос с этого региона. И мы планируем нарастить продажи", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли компания нарастить объемы экспорта в будущем году. Конкретные цифры по росту объемов продаж Климантов не уточнил.

Ранее в "Северстали" отмечали, что в 2023 году компания выпускает около 90% продукции на внутренний рынок и лишь 10% идет на экспорт.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.