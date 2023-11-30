Доходы бюджета Воронежской области в 2023 году увеличатся более чем на 14,5 млрд рублей

В корректировках учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета, в основном они касаются социальной сферы

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Воронежской области увеличатся более чем на 14,5 млрд рублей и составят 179 млрд 419 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба областной думы по итогам заседания, на котором были приняты корректировки бюджета региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

"Доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличатся более чем на 14,5 млрд рублей и составят 179 млрд 419 млн, расходы - более чем на 14,3 млрд рублей и составят 218 млрд 266 млн, при этом дефицит бюджета уменьшится почти на 226 млн рублей и составит 38 млрд 847 млн рублей. В том числе собственные доходы областного бюджета увеличатся почти на 12,9 млрд рублей, исходя из фактического поступления за 9 месяцев текущего года", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, его слова приводит пресс-служба.

Нетесов пояснил, что необходимость внесения изменений в главный финансовый документ региона связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств.

В корректировках учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета, в основном они касаются социальной сферы, добавили в пресс-службе. В частности, на 316,6 млн рублей увеличатся субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на 161 млн рублей - субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Почти 23 млн выделят на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 47,5 млн поступит на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в рамках социального контракта.

Кроме того, 35,2 млн рублей межбюджетных трансфертов будет распределено на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам и свыше 17 млн рублей - на софинансирование расходных обязательств региона по дооснащению оборудованием медорганизаций, оказывающих помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий.

"Также 17,5 млн рублей дополнительно направят на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а из собственных средств региона на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно направят почти 100 млн рублей. Кроме того, за счет собственных средств и перераспределения, в том числе резервных средств областного бюджета, увеличат бюджетные ассигнования ряду региональных министерств и ведомств на общую сумму 12,9 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.