Кандидатом в совет директоров "Аэрофлота" выдвинули замминистра финансов Моисеева

Также кандидатами от кабмина стали, в частности, заммэра Москвы Максим Ликсутов и гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Кабмин выдвинул замминистра финансов Алексея Моисеева кандидатом в совет директоров "Аэрофлота". Об этом говорится в распоряжении правительства (копия документа есть у ТАСС).

Также кандидатами от кабмина в совет директоров "Аэрофлота" стали: заммэра Москвы Максим Ликсутов, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава ОАК Юрий Слюсарь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

В качестве независимых директоров выдвинуты Игорь Каменской, гендиректор "Авиакапитал-cервиса" Роман Пахомов и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.