Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ с 2024 года

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс ранее говорил, что работает над расширением организации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бразилия со следующего года присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+, говорится в сообщении ОПЕК.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Силвейра де Оливейра принял участие в прошедшей в четверг онлайн-встрече министров стран ОПЕК и ОПЕК+, следует из сообщения.

"Участники совещания приветствовали Алешандри Силвейра де Оливейра, министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии, которая с января 2024 года присоединится к декларации о сотрудничестве ОПЕК+", - сообщила ОПЕК.

Сейчас в ОПЕК+ входят 23 страны, включая крупнейших производителей нефти в мире - Россию и Саудовскую Аравию. Бразилия является серьезным нефтедобытчиком - по данным бразильского регулятора, добыча нефти в стране сейчас превышает 3 млн б/с.

В июле генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс говорил, что работает над расширением организации.