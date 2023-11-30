Минфин РФ: финансирование строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург еще не утверждено

Согласно подсчетам ведомства, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Окончательная стоимость и структура финансирования строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург пока не утверждены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"Финансовая модель строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург находится в процессе доработки. Окончательная стоимость и структура финансирования еще не утверждены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства 1 ноября ТАСС подтвердили, что предложения по новой финансовой модели строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург поступили в Минфин.

Как заявлял ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров, согласно стратегическим планам холдинга в 2030-2035 годах планируется построить около 7 тыс. км ВСМ.

Согласно подсчетам Минтранса РФ, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.

О финансировании строительства ВСМ

В конце августа 2023 года замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщил журналистам, что вопрос реализации проекта ВСМ будет детально рассмотрен в рамках рабочей группы, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава и реализации концессии, а также привлечения средств ФНБ. В том числе Иванов отметил, что изменение ключевой ставки ЦБ серьезно повлияет на финансовую модель проекта. На текущий момент стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценивается в 1,7 трлн рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал журналистам в начале октября, что средства на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург из ФНБ пока не предусмотрены в проекте бюджета на 2024-2026 годов, решение будет обсуждаться в правительстве. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что ВТБ готов рассмотреть возможность участия в синдикате банков по финансированию строительства ВСМ.

Ранее, поддержав предложение по началу реализации данного проекта, президент РФ Владимир Путин сказал, что время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Вместе с тем глава государства видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в перспективе в сторону Донецка и Луганска.