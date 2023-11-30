Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи снизился до 3 165,79 пункта, индекс РТС опустился до 1 115,01 пункта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг умеренно снижался. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, до 3 165,79 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,15%, до 1 115,01 пункта. Курс юаня вырос на 0,082%, до 12,49 рубля, доллара - на 0,9%, до 89,45 рубля, курс евро - на 0,07%, до 97,40 рубля.

"Индекс Мосбиржи несколько раз упирался в зону поддержки вблизи 3 150 пунктов. Рынок выглядел слабо, несмотря на ценовой оптимизм в нефти и переход рубля к ослаблению", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Напряженное ожидание итогов заседания ОПЕК+ и рост вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ после выхода данных об ускорении недельной инфляции обусловили желание части инвесторов зафиксировать прибыль, считает Бахтин.

Внешний фон был позитивным, хотя статистика дня оказалась неоднозначной. "Индексы PMI в производстве и секторе услуг Китая за ноябрь вышли хуже ожиданий. Потребительские цены в еврозоне в ноябре, по предварительным данным, замедлились до 2,4% год к году после октябрьских 2,9%. Аналитики ждали замедления показателя до 2,7%", - также отметил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки "Распадской" (+2,84%), акции "Россетей" (+2,71%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+2,47% и +1,95%), котировки ОГК-2 (+1,65%), акции "Новатэка" (+1,25%), бумаги "Газпром нефти" (+1,11%), котировки "Лукойла" (+0,97%).

"Акции "Распадской" и "Мечела" вернулись к росту, вероятно, на фоне данных Росстата об увеличении добычи угля в России в октябре до максимума с начала года - 38 млн тонн", - пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции ряда компаний в конце месяца поддерживали дивидендные ожидания. "В декабре закроются дивидендные реестры по таким бумагам как "Лукойл", "Фосагро", "Норникель", "Инарктика" и "Газпром нефть" (наиболее привлекательная на данный момент доходность около 9,5%). До января с дивидендами продолжат торговаться "Совкомфлот", "Магнит", "Татнефть" и "Роснефть", что при прочих равных может оказывать поддержку котировкам указанных эмитентов", - также отметила специалист.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Циана" (-5,71%), бумаги "Глобалтранса" (-3,08%), котировки банка "Санкт-Петербург" (-2,94%), акции Qiwi (-2,82%), котировки "Юнипро" (-2,4%).

Прогноз на 1 декабря

В конце недели инвесторы будут ждать выступлений глав ФРС и ЕЦБ Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Будут опубликованы ноябрьские производственные индексы PMI в России, КНР (от Caixin), еврозоне и США. На Мосбирже с завтрашнего дня вводятся в действие новые базы расчета индексов облигаций. От дивидендов очистятся акции группы "Позитив", "Ростелекома", "Селигдара".

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 1 декабря - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88-91 рубль. Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль проведет торги в интервале 88-90 рублей, евро/рубль - в коридоре 96-98,5 рубля, пара юань/рубль - в коридоре 12,2-12,7 рубля.