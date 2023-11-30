Казахстан в первом квартале 2024 года добровольно сократит добычу нефти на 82 тыс. б/с

В министерстве энергетики республики отметили, что это решение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тыс. баррелей в сутки, ранее принятому Казахстаном в апреле

АСТАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Казахстан в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале будущего года добровольно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики по итогам заседания министерского комитета объединения.

"Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года совместно со странами - участниками ОПЕК+. Таким образом, добыча в Казахстане составит 1 468 тысяч баррелей в сутки до конца марта 2024 года. Впоследствии в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тыс. баррелей в сутки, ранее принятому Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. "Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяного рынка", - пояснили в пресс-службе.