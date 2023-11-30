Сийярто получил от Лаврова заверения, что действия Болгарии не остановят поставки газа

По словам главы МИД Венгрии, поставки природного газа в его страну будут гарантированы

БУДАПЕШТ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто получил от главы МИД РФ Сергея Лаврова заверения в том, что поставки российского газа в Центральную Европу будут продолжены, несмотря на решение Болгарии увеличить стоимость его транзита по своей территории. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась на полях совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье.

По словам Сийярто, его российский коллега подтвердил, что поставки нефти и газа будут осуществляться так, как это предусмотрено долгосрочными соглашениями. "Более того, Сергей Лавров заверил меня, что, несмотря на враждебный шаг Болгарии, "Газпром" будет поставлять газ в Венгрию в соответствии с контрактом и графиком", - сказал министр в беседе с венгерскими журналистами, сопровождавшими его в поездке в Скопье.

"Таким образом, поставки природного газа в Венгрию будут гарантированы, несмотря на дополнительный налог, введенный болгарами на газ, который будет поставляться в Венгрию, Сербию и Северную Македонию через Болгарию", - процитировало Сийярто информационное агентство MTI.

Ранее Венгрия, Сербия и Северная Македония объявили, что примут совместные меры, чтобы не позволить Болгарии ввести дополнительную плату за транзит российского газа. В Будапеште, Белграде и Скопье считают, что решение Софии противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила торговли в ЕС.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт⋅ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, "угрожающим безопасности энергоснабжения" двух стран. 10 ноября Венгрия направила письмо в Еврокомиссию. Позже Северная Македония передала запрос по этому поводу в Международное энергетическое агентство.

Решение парламента вызвало споры и внутри самой Болгарии. Президент страны Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной платы за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает ряд положений конституции, принципы гарантий прав собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, такой шаг не соответствует законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус взноса - является ли он налогом, сбором или пошлиной.