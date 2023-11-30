Роскомнадзор определил победителей конкурса на радиовещание в новых регионах

На конкурс были выставлены 105 радиочастот

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию подвела итоги конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием радиочастот в новых субъектах России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"29 ноября 2023 г. Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию подвела итоги первого конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием радиочастот в новых субъектах Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Члены комиссии определили победителей по всем 105 радиочастотам, выставленным на конкурс.