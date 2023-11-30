На Ставрополье урожайность овощей в 2023 году увеличилась в 1,5 раза

В регионе собрали 95,5 тыс. тонн овощей открытого грунта

ПЯТИГОРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Аграрии края собрали 95,5 тыс. тонн овощей открытого грунта в 2023 году, урожайность по сравнению с прошлым годом увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"На Ставрополье завершена еще одна важнейшая уборочная кампания - с полей убрали весь урожай овощей открытого грунта. В целом сектор АПК получил 95,5 тыс. тонн овощей. В этом сезоне под овощные культуры было отведено порядка 3,7 тыс. га. Урожайность составила 258,3 ц/га, это в 1,5 раз выше прошлогоднего результата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего овощей - 16 тыс. тонн - собрано в Изобильненском округе. В тройке лидеров также Красногвардейский и Арзгирский округа, где уборка завершилась с общим результатом в 28,4 тыс. тонн.

"Итоговый "борщевой" набор составил по капусте - 3,5 тыс. тонн, моркови - 11,4 тыс. тонн, луку - 59,5 тыс. тонн, столовой свекле - порядка 4,4 тыс. тонн. Картофеля собрано рекордное количество за последние 10 лет - его собрано 176 тыс. тонн, это на четверть больше, чем в 2022 году", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2023 году овощеводы благодаря госпрограмме "Развитие сельского хозяйства" получили 75,8 млн рублей, в том числе 39,5 млн рублей было направлено на возмещение части затрат при проведении агротехнологических работ, 35,3 млн рублей - на возмещение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта и 1 млн рублей - на финансовое обеспечение части затрат на приобретение элитных семеня овощных культур.