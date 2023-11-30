Объем отгрузки товаров промышленных предприятий Подмосковья вырос на 22%

В денежном выражении объем отгрузки товаров собственного производства Московской области превысил 4,4 трлн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Промышленные предприятия Московской области за десять месяцев 2023 года отгрузили товаров собственного производства на сумму более 4,4 трлн рублей. Объем отгрузки вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Объем отгрузки промышленных товаров предприятиями Подмосковья за 10 месяцев 2023 года вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении объем отгрузки товаров собственного производства превысил 4,4 трлн рублей. Важно, что более 88% продукции на сумму свыше 3,9 трлн рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что среди сектора обрабатывающей промышленности наибольший объем отгрузки в отчетном периоде пришелся на пищевую промышленность: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму более 892 млрд рублей. Металлургические компании и предприятия, выпускающие готовые изделия из металла, суммарно отгрузили товаров на 702 млрд рублей.

Отмечается, что также высокие показатели были зафиксированы среди предприятий химической отрасли, которые отгрузили товаров на 308 млрд рублей. Предприятия, выпускающие прочую неметаллическую минеральную продукцию, отгрузили на 306 млрд рублей. Среди региональных лидеров также производители резиновых и пластмассовых изделий, которые отгрузили продукции на 258 млрд рублей.

В новость внесена правка (21:54 мск) - передается с уточнением суммы в лиде, верно - 4,4 трлн рублей.