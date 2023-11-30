Серийный выпуск Largus и электрокара e-Largus начнется в мае

Первая опытная партия электромобилей будет произведена на заводе в Ижевске в декабре, напомнил президент "Автоваза" Максим Соколов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Серийное производство автомобиля Largus и его электрической версии e-Largus планируется запустить в мае 2024 года, сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов.

"В серию этот автомобиль [e-Largus], как мы и планировали, будет запущен вместе со всем модельным рядом "Ларгуса" с двигателем внутреннего сгорания весной, в мае 2024 года", - сказал Соколов в эфире телеканала "Россия-1".

Он напомнил, что первая опытная партия электромобилей будет произведена на заводе в Ижевске в декабре 2023 года.

Ранее "Автоваз" принял решение перенести производство автомобилей Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевске и планирует завершить этот процесс во втором квартале 2024 года. Это связано с планами компании по загрузке первой линии в Тольятти, где компания намерена увеличить производство других моделей.