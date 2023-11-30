Автомобили Lada с АКПП могут появиться у дилеров в марте 2024 года

Президент "Автоваза" Максим Соколов ранее сообщал, что компания планирует запустить серийное производство Lada с автоматической коробкой передач в 2024 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" может начать поставки автомобилей Lada, оснащенных автоматической коробкой передач, в марте 2024 года. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил президент компании Максим Соколов.

"Это произойдет в самом начале 2024 года, в первом квартале. В нашей дилерской сети эти автомобили появятся, наверное, уже в марте", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, когда появятся автомобили Lada с АКПП.

В начале января Соколов сообщал, что "Автоваз" планирует запустить серийное производство Lada с автоматической коробкой передач в 2024 году.