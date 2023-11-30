В работе Telegram произошел сбой

Чаще всего о неполадках за последние сутки сообщали из Москвы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбои наблюдаются в работе приложения Telegram, на работу сервиса пожаловались 2 158 пользователей, следует из данных сервиса Сбой.рф.

Чаще всего о неполадках за последние сутки сообщали из Москвы (36% всех жалоб), Санкт-Петербурга (13%), Краснодарский край (13%), а также Воронежской области (4%) и Волгоградской области (3%).

По данным сервиса Downdetector, сбои также наблюдаются в США. Больше всего пользователей (60%) жалуются на подключение к серверу, 25% отмечают, что у них не работает приложение, у 15% не грузятся чаты, следует из данных Downdetector.