Новак: страны ОПЕК+ сократят поставки нефти на более 2 млн б/с в I квартале 2024 года

Из них 1 млн б/с придется на Саудовскую Аравию, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ приняли решение сократить поставки нефти на более чем 2 млн б/с в первом квартале 2024 года, из них 1 млн б/с придется на Саудовскую Аравию, 500 тыс. б/с - на Россию. Еще на 700 тыс. б/с добычу нефти сократят остальные участники соглашения, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

"Были приняты дополнительные решения о добровольных сокращениях (поставок и добычи нефти - прим. ТАСС) в объеме более 2 млн баррелей в сутки", - сказал он.

"Саудовская Аравия подтвердила, что в первом квартале следующего года сохранит добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки. Россия увеличит сокращение экспорта, которое составляло у нас добровольно 300 тыс. баррелей в сутки, мы на первый квартал приняли решение увеличить этот объем до 500 тыс. баррелей в сутки. Ряд других стран, которые участвуют, добровольно также объявили о том, что сегодня снизит в первом квартале добычу еще на 700 000 баррелей в сутки", - добавил Новак.

Вице-премьер добавил, что эти меры будут способствовать прохождению зимнего периода, периода пониженного спроса для того, чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения.

Позднее в ОПЕК сообщили, что общий объем сокращений добычи составит 2,2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия сократит 1 млн б/с, Объединенные Арабские Эмираты - 163 тыс. б/с, Кувейт - 135 тыс. б/с, Казахстан - 82 тыс. б/с, Алжир - 51 тыс. б/с, Оман - 42 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с.