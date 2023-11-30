Новак назвал стабильной ситуацию на нефтяном рынке

По словам вице-премьера, спрос в 2023 году растет на 2,5 млн б/с

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ситуация на мировом рынке нефти стабильна, спрос в этом году растет на 2,5 млн б/с, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я считаю, что ситуация достаточно стабильная. Мы в этом году наблюдаем рост спроса значительный, порядка 2,5 млн б/с в течение 2023 года, сегодня это подтвердилось в рамках оценки ситуации и прогнозов на следующий год", - сказал он.

Новак добавил, что все участники соглашения ОПЕК+ выполняют взятые обязательства по сокращению добычи.

По словам вице-премьера, принятые в четверг ОПЕК+ решения по сокращению добычи более чем на 2 млн б/с направлены на снятие рисков во время периода низкого спроса в первом квартале. "Мы сегодня видели оценки рабочей группы, которая готовит отчеты и прогнозы на следующий год. Те решения, которые были приняты, <...> направлены на снятие рисков для прохождения периода низкого спроса - первый квартал следующего года", - сказал он

При этом Новак отметил, что ОПЕК+ видит риски, связанные с монетарной политикой и решениями центробанков некоторых стран, которые могут замедлить рост экономики в следующем году.

В четверг некоторые страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года суммарно на 2,2 млн б/с для поддержания стабильности на нефтяном рынке. Как заявил Новак, 1 млн б/с сокращений придется на Саудовскую Аравию, 500 тыс. б/с на Россию, еще 700 тыс. б/с объемов добычи нефти сократят остальные участники соглашения.