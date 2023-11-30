Новак заявил, что Россия выполняет сделку ОПЕК+ в полном объеме

По словам вице-премьера, партнерство стран в рамках ОПЕК+ стимулирует их выполнять условия сделки в полном объеме

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия выполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ в полном объеме, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Россия взятые на себя обязательства выполняет в полном объеме. Мы всегда были привержены такой позиции. Другие страны тоже, Саудовская Аравия в первую очередь как крупнейший экспортер те обязательства, которые на себя взяла, выполняет в полном объеме. Страны, которые взяли добровольные обязательства, выполняют", - сказал он, добавив, что партнерство стран в рамках ОПЕК+ стимулирует их выполнять условия сделки в полном объеме.

Ранее Новак сообщил, что Россия приняла решение увеличить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. баррелей в сутки до 500 тыс. баррелей в сутки. Эти меры продлятся до конца марта 2024 года.