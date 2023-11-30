Рубль на Мосбирже за ноябрь укрепился по отношению к основным валютам

По итогам ноября он понизился на 4,23%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рубль на торгах Мосбиржи в ноябре укрепился по отношению к основным валютам. Так, курс доллара к рублю по итогам ноября 2023 года понизился на 4,23%, курс евро - на 1,46%, курс юаня за месяц опустился на 1,55%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи 30 ноября в сравнении с показателями 31 октября 2023 года.

В период с 1 по 20 ноября рубль снижался к доллару и к 21 ноября российская валюта достигла своего минимума за месяц и составляла 87,66 рубля. Суммарное снижение рубля за период торгов 1-21 ноября составило 5,51 рубля.

С 22 по 30 ноября американская валюта перешла к умеренному росту и торговалась в диапазоне 87,73-89,61 рубля. Всего за ноябрь доллар подешевел на 3,9 рубля - до 89,45 рубля с уровня в 93,4 рубля.

Евро в начале ноября слабел по отношению к рублю. В период с 1 по 20 ноября валюта торговалась в диапазоне 96,29-99,62 рубля. 21 ноября курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 30 июня. Затем с 21 по 30 ноября валюта демонстрировала умеренный рост. Итоговое снижение за месяц достигло 1,44 рубля - до 97,4 рубля с отметки в 98,84 рубля.

С 1 по 15 ноября курс юаня находился в диапазоне 12,784-12,245 рубля, а к 16 ноября достиг минимального значения за весь месяц - 12,208 рубля. Далее с 17 по 20 ноября юань начал отыгрывать свое падение, но к 21 ноября резко опустился до 12,264 рубля. После 22 ноября китайская валюта продемонстрировала небольшой рост и к концу месяца достигла 12,289 рубля. Всего за месяц китайская валюта подешевела на 19,6 копейки. - до 12,489 рубля с уровня 12,685 рубля.