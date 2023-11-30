Интеллектуальная собственность поможет стартапам выйти на биржу

В "Сколково" заявили, что интеллектуальная собственность позволяет быть уверенным, что созданный продукт будет защищен и окупит вложенные ресурсы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Размещению на бирже российских инновационных компаний и росту их капитализации могут помочь правильно оформленные права на интеллектуальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ).

"Интеллектуальная собственность позволяет быть уверенным, что созданный продукт будет защищен и окупит вложенные ресурсы. С другой стороны, это способ привлечь инвестиции, в том числе от частных инвесторов. Уверен, у нас будут IPO на Московской бирже, и отечественные компании будут привлекать деньги. Зачастую это возможно, если у них есть правильно оформленная и защищенная интеллектуальная собственность", - заявил председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что интеллектуальная собственность уже давно является не только инструментом поощрения творческой деятельности человека, но и конкурентной борьбы.

"Инвесторы готовы вкладываться в технологические компании, потому что верят в их будущее. Инвестируя, они ориентируются не на те показатели, которые есть сейчас, а на те, что будут завтра. А почему они верят в еще больший успех этих компаний? Потому что они создают новые технологии, патентуют их, имеют возможности для расширения рынков сбыта, при этом на монополистических условиях. И институт интеллектуальной собственности им в этом содействует", - добавил Дроздов.

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые дают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.