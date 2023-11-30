Социально ответственный бизнес Воронежской области получит дополнительную господдержку

Это подразумевает принятый депутатами закон "О развитии ответственного ведения бизнеса на территории Воронежской области"

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области будут поощрять социально ответственный бизнес в регионе. Это подразумевает принятый депутатами закон "О развитии ответственного ведения бизнеса на территории Воронежской области", сообщила пресс-служба областной думы.

"Воронежская область стала одним из пилотных регионов, где правовым актом закрепляется реализация федерального проекта по внедрению ЭКГ (экология, кадры, государство) - рейтинга ответственного бизнеса. Закон направлен на создание условий для обеспечения стабильности, социально-экономического и инвестиционного развития региона путем развития сферы ответственного ведения бизнеса на территории региона" - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, его цитирует пресс-служба.

Согласно закону, юридические лица, зарегистрированные на территории Воронежской области, с среднесписочной численностью работников более 15 человек и выручкой более 120 млн рублей, будут проходить проверку для включения в рейтинг ответственных организаций, пояснили в пресс-службе.

Компании будут оцениваться по таким направлениям, как влияние на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий, уровень заработной платы и наличие социального пакета для сотрудников, реализация инвестиционных проектов на территории Воронежской области, налоговая эффективность деятельности, финансовая устойчивость, а также реализация проектов, связанных с повышением уровня жизни и комфорта населения региона.

Для предприятий, получивших высокий балл по результатам рейтингования, предусмотрены такие меры поддержки, как предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, рассмотрение в первоочередном порядке обращений в исполнительных органах региона, оказание содействия в первоочередном рассмотрении обращений в ресурсоснабжающие организации и ряд иных преференций.

Ожидается, что реализация закона окажет положительный социально-экономический эффект на ряд направлений. В частности, это касается увеличения социальной ответственности работодателей перед работниками, увеличения экологической ответственности бизнеса, повышения налоговой дисциплины и прозрачности бизнеса, добавили в пресс-службе.