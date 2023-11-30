Эксперт: экспортный контроль поставляемых России товаров радикально изменил торговлю

Как отметил главный экономист вашингтонского Института международных финансов Робин Брукс, после начала на Украине специальной военной операции "наблюдается широкомасштабный рост экспорта в Центральную Азию"

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Введенный странами Запада и их союзниками экспортный контроль поставляемых России товаров привел к радикальным изменениям в мировой торговле. К такому выводу пришел главный экономист вашингтонского Института международных финансов Робин Брукс.

По его мнению, "экспортный контроль товаров, направляемых в Россию, перевернул мировую торговлю с ног на голову". Экономист в своей статье, распространенной институтом, обратил внимание на то, что после начала на Украине специальной военной операции "наблюдается широкомасштабный рост экспорта в Центральную Азию". Брукс подчеркнул, что такой "бум в Центральной Азии показывает, как трудно обеспечить соблюдение экспортного контроля" и то, что "торговля товарами в значительной степени децентрализована".

Согласно подсчетам института, фиксируется "масштабный рост экспорта в Центральную Азию, наиболее ярко выраженный в странах, в которых прямой экспорт в Россию резко сократился". При этом экономист отмечает, что такие данные необязательно означают многочисленные нарушения ограничений, введенных Западом. "Основная проблема заключается в том, что контроль за экспортом трудно обеспечивать, поскольку мировая торговля весьма рассредоточена и децентрализована", - считает Брукс.

Ранее США ввели ограничения на поставки оборудования для добычи нефти и газа и запрет на импорт энергоносителей из России. Вашингтон ужесточил меры экспортного контроля в отношении российской атомной, нефтегазовой, металлургической, судостроительной и авиационной промышленности, строительного сектора, различного электрооборудования. Помимо этого, американские власти ужесточили экспорт товаров гражданского сектора, таких как одежда, косметика, автомобили, бытовая техника, медицинское оборудование. Кроме того, Вашингтон продолжает вводить санкции против физических и юридических лиц из России и других стран, которые, по версии американских властей, помогают ей обходить ограничения на поставки товаров и оборудования двойного назначения.