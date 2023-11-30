Новгородская область заявила о предоставлении нулевой ставки российским компаниям

Иностранные компании воспользоваться ею не смогут

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Нулевой ставкой налога на прибыль для компаний, которые предоставляют право на использование результатов интеллектуальной деятельности, смогут воспользоваться только российские компании. Соответствующее изменение в налоговое законодательство внесли депутаты Новгородской областной думы, сообщает пресс-служба облдумы.

"Льготная ставка по налогу на прибыль в размере 0% для организаций, которые предоставляют по лицензионному договору права использования результатов интеллектуальной деятельности. Круг правообладателей, которые могут воспользоваться этой льготой, сужен до российских налогоплательщиков", - отмечается в сообщении.

Также законом продлен срок применения пониженной ставки налога на прибыль для вышеуказанных организаций до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2024 года устанавливается налоговая ставка в размере 0,3% кадастровой стоимости в отношении объектов, принадлежащих некоммерческим организациям, признаваемым личным фондом или международным личным фондом. Также закон уточняет перечень объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости.

Кроме того, проектом областного закона предлагается продлить срок предоставления льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов газификации до 31 декабря 2030 года. Также для всех округов, образованных на территории региона, вводится единый коэффициент 0,4% для расчета размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода.