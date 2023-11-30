Глава "Автоваза" оценил значимость выставки "Россия" на ВДНХ

По словам Максима Соколова, представленная на мероприятии продукция имеет "стратегическое устремление в будущее"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава "Автоваза" Максим Соколов считает проведение форума-выставки "Россия" на ВДНХ значимым событием для страны. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, записанном в студии агентства в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Я сам не первый раз уже с удовольствием прошелся по площадке ВДНХ, где работает выставка "Россия", посетил разные павильоны. Во многих из них представлена продукция нашего легендарного "Автоваза". И, конечно, это очень значимое для страны мероприятие, знаковое, я бы даже сказал, с точки зрения даже старта этого мероприятия - именно 4 ноября", - сказал Соколов.

По его словам, та продукция, которая здесь представлена, имеет "стратегическое устремление в будущее".

"Здесь, действительно, представлена вся Россия, все регионы нашей страны, все крупнейшие производители, все народные промыслы нашей многонациональной родины, - подчеркнул Соколов. - Каждый найдет себе занятие по душе. И здорово, что такая инициатива была так широко поддержана всей страной".

Из продукции "Автоваза" на выставке представлена модель Lada Aura, а также спортивный гоночный автомобиль Niva Sport.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.