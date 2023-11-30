Россия с 4 декабря ограничивает ввоз растительной подкарантинной продукции из Молдавии

Как отметили в Россельхознадзоре, запрет вводят из-за систематических обнаружений в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 4 декабря вводит ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции, включая овощи и фрукты, из Молдавии, сообщило ведомство.

"Россельхознадзор вынужден с 4 декабря 2023 года вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Республики Молдова в Россию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет вводится из-за систематических обнаружений в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России, а также ввиду отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и отсутствия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции.

В августе прошлого года Россельхознадзор временно ограничивал ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдавии, автономного территориального образования Республики Гагаузия и городов Кишинев и Бельцы. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил, что, по мнению властей республики, введенный Россией запрет на ввоз фруктов и овощей связан с политикой. В российском ведомстве отвергли политическую подоплеку в этом решении.