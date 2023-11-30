На Кубе стала доступна оплата товаров и услуг картами "Мир"

В настоящее время услуга доступна в некоторых магазинах в Гаване и Варадеро

ГАВАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Несколько магазинов и отелей на Кубе начали прием оплаты за товары и услуги банковскими картами российской платежной системы "Мир", передает корреспондент ТАСС.

При оплате в долларах с рублевой карты применяется курс банка, выпустившего карту. К настоящему моменту услуга доступна в некоторых магазинах в Гаване и курортном Варадеро.

На прошлой неделе министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что власти республики рассчитывают до конца 2023 года наладить на всей ее территории полноценное функционирование карт "Мир". В марте кубинские банки начали прием карт "Мир" для снятия наличных, запрашиваемая клиентом сумма выдается в кубинских песо.

Власти островного государства ожидают, что внедрение платежной системы "Мир" позволит привлечь большее число туристов из РФ. В 2022 году Кубу посетили свыше 54 тыс. путешественников из России, годом ранее - более 146 тыс.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали Белоруссия и Казахстан, там это произошло в 2018 году. На настоящий момент эта российская платежная система работает примерно в 10 государствах, еще более чем 15 стран выразили готовность внедрить ее.